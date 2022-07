Ilary Blasi ha perso la testa per un altro uomo dopo l'addio a Francesco Totti? Un'ex naufraga è intervenuta sulla questione.

Lory Del Santo ha rotto il silenzio in merito alla notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo 20 anni d’amore.

Lory Del Santo: l’addio di Ilary e Totti

Lory Del Santo, ex naufragata dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi (condotta proprio da Ilary Blasi) ha rotto il silenzio in merito all’addio tra Francesco Totti e sua moglie, annunciata dopo 20 anni insieme.

Secondo i rumor più insistenti, entrambi avrebbero dei nuovi compagni, ma non è dato sapere se il matrimonio sia naufragato per via di un tradimento.

“Che ne penso di questi ipotetici tradimenti e di questo uomo? Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva.

Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove. Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata”, ha dichiarato la compagna di Marco Cucolo, e ancora:

“Che penso di Ilary Blasi? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti.

La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine”.

L’addio a Francesco Totti

Dopo aver annunciato la separazione dall’ex capitano della Roma, Ilary Blasi è partita per la Tanzania insieme ai figli.

Secondo i rumor circolati in rete l’uomo che avrebbe fatto capitolare la showgirl potrebbe essere l’attore Luca Marinelli, anche se lei alcuni mesi fa aveva smentito categoricamente la questione (affermando di non conoscerlo).