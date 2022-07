Ilary Blasi e Totti annunciano la separazione, diffuso il comunicato stampa: “Matrimonio finito”

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la separazione attraverso la condivisione di un comunicato stampa congiunto.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione attraverso la condivisione di un comunicato stampa. La showgirl e l’ex calciatore hanno rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA per confermare la fine della loro relazione.

Nella serata di lunedì 11 luglio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno diffuso tramite l’ANSA la notizia relativa alla fine del loro matrimonio, confermando le indiscrezioni diffuse nel primo pomeriggio da Dagospia e successivamente dal settimanale Chi.

In un primo momento, si era parlato di un comunicato congiunto da parte dei coniugi da notificare alle ore 19:00. Il comunicato è stato, invece, disgiunto, ed è stato diffuso poco dopo le ore 21:00.

Le prime dichiarazioni pervenute all’ANSA e pubblicata sul sito dell’agenzia di stampa italiana sono state rilasciate da Ilary Blasi che ha annunciato la fine del suo matrimonio nel seguente modo:

Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione. Poco dopo la diffusione delle parole della showgirl, ANSA ha condiviso anche il comunicato inviato dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti. L’ex calciatore, infatti, ha dichiarato:

Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni.

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli. Grazie.