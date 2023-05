Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Spunta un "pancino sospetto"

Nelle ultime ore sta circolando una notizia che sta creando grande scalpore: Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller. Stando a quanto sostengono i beninformati, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sarebbe incinta del quarto figlio. La prova? Un “pancino sospetto“.

Ilary Blasi incinta di Bastian Muller?

Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo la diffusione di una foto che ritrae la conduttrice dell’Isola dei Famosi che passeggia per Roma con il nuovo fidanzato. Sembra che la donna mostri “un pancino sospetto“, motivo che ha indotto i fan a credere in una quarta gravidanza.

L’indiscrezione sulla gravidanza di Ilary Blasi

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Ilary è incinta di Bastian. La Blasi, nella foto che la ritrae a Roma con Muller, indossa un vestitino molto stretto, che mostra un “pancino” che ha immediatamente catturato l’attenzione. La prova della gravidanza in corso, ovviamente, non è soltanto il ventre. La Marzano ha rivelato che la nonna della conduttrice ha messo un like – poi tolto – ad un commento che parlava del bebè in arrivo.

Ilary Blasi e Bastian pronti ad allargare la famiglia?

Per il momento, la Blasi e Bastian non hanno commentato la notizia della gravidanza. Per cui, non sappiamo se la conduttrice sia incinta o meno. E’ bene sottolineare che “un pancino sospetto” non è una garanzia. Ilary potrebbe aver mangiato tanto, oppure indossato un abito ‘difettoso’.