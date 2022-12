Ilary Blasi, la confessione dell'amica sull'addio a Totti: "Si aspettava più discrezione"

Una fonte anonima vicina alla conduttrice Ilary Blasi ha svelato alcuni retroscena sul suo discusso addio al marito Francesco Totti e sulla sua relazione con l’imprenditore tedesco Bastian.

Ilary Blasi: la confessione dell’amica

Un’amica di Ilary Blasi ha confessato al settimanale DiPiù alcuni retroscena sulla vita privata della conduttice che, alcune settimane fa, è stata avvistata per la prima volta in atteggiamenti intimi con l’imprenditore tedesco Bastian. Ilary si sarebbe decisa a uscire allo scoperto con l’imprenditore solo molti mesi dopo il suo addio ufficiale a Francesco Totti che invece, fin dall’annuncio di rottura, è stato spesso avvistato in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con cui di recente è andato a vivere insieme.

L’amica della conduttrice ha fatto sapere che Bastian la renderebbe felice, e ha aggiunto: “E’ un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore”, ha dichiarato, e ancora: “A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica”.

Quanto all’addio a Totti, la persona vicina a Ilary Blasi ha rivelato che la conduttrice si sarebbe aspettata maggiore discrezione da parte dell’ex marito.

“Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”, ha fatto sapere.

Come promesso nel suo annuncio di separazione, Ilary non ha mai parlato pubblicamente della sua rottura dallo storico marito e in tanti si chiedono se i due sveleranno mai dei retroscena in merito alla loro separazione.