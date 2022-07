Ilary Blasi super sexy in spiaggia in Tanzania dopo la rottura con Totti

Subito dopo la separazione con Francesco Totti la bella Ilary Blasi è volata in Tanzania: gli scatti che arrivano dall'Africa sono super sexy...

E’ la Tanzania la prima meta scelta da Ilary Blasi per la sua nuova vita da single. La conduttrice di Mediaset, reduce dalla notizia della seperazione con Francesco Totti è volata in Africa dove sta godendo di qualche giorno di vacanza dopo le ultime fatiche, anche mentali in merito alle tante chiacchiere sul proprio conto.

Le vacanze sexy di Ilary

Dopo la notizia bomba dei giorni scorsi la Blasi è subito volata in vacanza e non ha lasciato i suoi fan senza tracce. Sono immediatamente apparsi sul proprio account Instagram alcuni scatti, tra normali post e stories. E la forma di Ilary è sempre splendida, alla faccia delle malelingue. La ex letterina ha postato foto mettendo in mostra un fisico super sexy, tra un bagno e l’altro nelle acque limpide della Tanzania.

La questione separazione

Capitolo addio con Totti, la Blasi sembra non avere assolutamente fretta per la questione seperazione. Inizialmente si era parlato di una separazione dai tempi rapidissimi, ma pare che la questione sia ancora un po’ in alto mare. Lo ha scritto in queste ore anche il Corriere della Sera secondo cui la partita è ferma proprio per l’assenza della conduttrice, fuori Roma per le vacanze.

Parla Chanel

Dopo la rumorosa separazione dei genitori, la figlia di Totti e Ilary Chanel ha rotto il silenzio sui social.

Per esprimersi ha scelto dei versi di Over the Rainbow, canzone della giovane star Rhove: “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah”. Un riferimento che sembra indirizzato a mamma e papà.