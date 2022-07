Ilary Blasi: chi sarebbe l’uomo famoso che le ha fatto perdere la testa

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi avrebbe perso la testa per un attore famoso.

Dopo la conferma della loro separazione Francesco Totti è stato accostato a Noemi Bocchi, mentre si vocifera che Ilary Blasi abbia perso la testa per un uomo famoso.

Ilary Blasi: chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa

Da mesi circolano rumor (inizialmente smentiti e solo adessi confermati) in merito alla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che l’11 luglio hanno annunciato pubblicamente la loro rottura. Mentre l’ex Capitano della Roma è stato avvistato in compagnia di una donna di nome Noemi Bocchi, la conduttrice è stata accostata al celebre attore Luca Marinelli, vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento.

Quando la notizia era circolata alcuni mesi fa, Ilary Blasi l’aveva smentita e aveva anche affermato di non conoscere l’attore (lo stesso vale per Totti e Noemi Bocchi, la cui liaison era stata smentita con fermezza dai due).

“Hanno dato due persone vicine a me, Luca Marinelli che io non conosco. A lui una certa Noemi, che non conosco, che ha conosciuto a un centro sportivo”, aveva dichiarato Ilary a Verissimo. La notizia troverà nuove conferme?

L’annuncio dell’addio

Dopo aver inizialmente smentito la crisi con suo marito, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato pubblicamente la loro separazione. La conduttrice nel suo comunicato ufficiale ha detto:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato.

Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha fatto sapere la conduttrice.