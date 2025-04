Ilary Blasi celebra oggi un traguardo speciale: il suo 44° compleanno. Una giornata all’insegna dell’amore e dell’affetto, durante la quale amici, familiari e fan non hanno fatto mancare il loro sostegno e i loro auguri più sentiti. Scopriamo insieme tutti i momenti più belli di questo evento indimenticabile.

Ilary Blasi compie 44 anni

Oggi, lunedì 28 aprile, Ilary Blasi celebra il suo 44° compleanno in grande stile.

Su Instagram, la conduttrice ha condiviso con i suoi follower i tanti messaggi affettuosi ricevuti, tra cui quelli di amici di lunga data e celebrità del mondo dello spettacolo.

Immancabili anche le dolci dediche da parte dei suoi figli, Cristian e Chanel Totti, e dal compagno Bastian Muller, che hanno reso ancora più speciale questa giornata.

Nel frattempo, mentre si prepara a condurre una nuova puntata di The Couple, Ilary si sta godendo il suo compleanno, che è stato arricchito da una piccola festa a sorpresa. Un gesto che l’ha davvero emozionata è arrivato dal suo team di lavoro: la produzione del reality show le ha organizzato una festa intima in camerino, con palloncini rosa e mazzi di fiori colorati, come documentato nelle storie Instagram. In segno di gratitudine, Ilary ha scritto: “La mia produzione è speciale. Grazie a tutti“.

Ilary Blasi compie 44 anni: sorpresa e dedica speciale per il compleanno

Chanel Totti ha sempre dimostrato, tramite i suoi profili social, quanto sia profondo il legame con sua madre. La 17enne ha condiviso su Instagram una foto insieme a Ilary Blasi, accompagnata da una dedica emozionante:

“Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo“. In sottofondo, Chanel ha scelto la canzone di Coez, “E yo mamma“. Anche Cristian Totti, primogenito di Ilary e Francesco Totti, ha voluto fare gli auguri alla madre con un post su Instagram, dove ha pubblicato una foto e scritto: “Tanti auguri mamma, ti amo da morire”.

Non poteva mancare nemmeno il messaggio di Bastian Muller, compagno di Ilary, che ha pubblicato una foto di coppia scattata al Colosseo, accompagnandola con la semplice, ma affettuosa, scritta: “Buon compleanno amore mio”.