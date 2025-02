Stando a quanto riportato da Dagospia, Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare alla guida di un programma, dopo il successo della docuserie “Ilary” su Netflix. La conduttrice avrebbe accettato di prendere le redini di uno show su Canale 5, già presentato lo scorso anno con buoni risultati. Intanto, la situazione de L’Isola dei Famosi sembra complicarsi: pare che molti dei vip contattati abbiano rifiutato la proposta.

Ilary Blasi torna su Canale 5, ma non all’Isola: ecco dove la vedremo presto

“Dopo ‘Ilary’ su Netflix, Blasi farà ritorno su Canale 5. La conduttrice aveva sentito da lontano puzza di flop per ‘La Talpa’ e ‘L’Isola dei Famosi’, per questo motivo aveva rifilato due no all’azienda. Dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione, con la promozione da Italia 1 a Canale 5, Mediaset punterà nuovamente su Ilary e Alvin confermandoli alla guida di Battiti Live“.

Lo scorso anno, per la nuova edizione di “Cornetto Battiti Live”, Ilary Blasi si è confermata leader indiscussa della serata, registrando 2.707.000 spettatori e uno share del 22.38%. La prima puntata del festival musicale dell’estate, condotta da Ilary Blasi insieme a Alvin e con la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha raggiunto picchi di ascolto con 3.866.000 spettatori.

Ilary Blasi lascia l’Isola dei Famosi: ecco chi prenderà il suo posto

“In pole position Veronica Gentili, molto dietro Diletta Leotta. Nomi che non convincono la società Banijay che alla guida de L’Isola dei Famosi avrebbe voluto Ilary Blasi, ipotesi non percorribile. La conduttrice aveva sentito da lontano puzza di flop per ‘La Talpa’ e ‘L’Isola dei Famosi’, per questo motivo aveva rifilato due no all’azienda”, ha sottolineato Dagospia.

L’Isola dei Famosi sembrerebbe trovarsi in una situazione complicata anche per quanto riguarda la scelta del cast. Pare che siano arrivati numerosi rifiuti e, a causa di questioni legate al budget, al momento non sarebbe stato concluso alcun accordo rilevante. La ricerca di naufraghi continua.