Mentre i suoi figli sono in settimana bianca con l’ex marito Francesco Totti e con Noemi Bocchi, Ilary Blasi è partita per Francoforte insieme al suo fidanzato, Bastian Muller, con cui trascorrerà un weekend all’insegna dell’amore.

Ilary Blasi a Francoforte

Mentre in Italia non si fa che parlare della sua presunta lite con Alvin, Ilary Blasi è volata a Francoforte, dove trascorrerà un weekend all’insegna dell’amore e del relax con il fidanzato Bastian Muller. I due si frequentano solo da alcuni mesi ma la showgirl sembra intenzionata a fare sul serio e infatti, da quando lei e Bastian sono stati avvistati per la prima volta insieme, i due avrebbero trascorso insieme quasi ogni weekend. La conduttrice ha anche presentato l’imprenditore ai suoi figli, e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

Nel frattempo il suo ex marito, Francesco Totti, sembra a sua volta aver ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi, con cui ha trascorso l’ultima settimana in montagna in compagnia dei rispettivi figli. La coppia è recentemente andata a convivere e in tanti sono impazienti di sapere cosa riserverà loro il futuro. Il 14 marzo Totti e Ilary dovranno vedersi in tribunale per la prima udienza.