Giuseppe Conte posta un video sui suoi canali social in cui attacca il governo Meloni per le politiche sull'immigrazione

Il tema immigrazione è tornato di grande attualità negli ultimi tempi a causa soprattutto dei tantissimi sbarchi che sono stati registrati a Lampedusa nelle scorse settimane. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato delle politiche del governo in merito a questo tema: l’attacco a Giorgia Meloni in un video postato sui social.

Conte attacca il governo sull’immigrazione: la situazione

Negli ultimi giorni, in Italia, non si è parlato quasi di altro. L’hotspot di Contrada Imbriacola è costantemente in collasso a causa dei tantissimi arrivi che si stanno registrando sull’isola. In pochi giorni, infatti, decine e decine di barchini (quasi tutti partiti da Sfax) hanno attraccato a Lampedusa, rendendo la gestione sempre più complessa.

Conte attacca il governo sull’immigrazione: il video social

Ad esprimersi su questo tema specifico è stato anche il leader del M5s Giuseppe Conte, che con un video postato sui social ha aspramente criticato le politiche sull’immigrazione dell’atttuale governo. “Le politiche migratorie di Giorgia Meloni sono fallimentari: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, l’accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop” – afferma Conte, che poi rilancia – “È sparito il blocco navale e sono spariti quei 10 post al giorno sull’immigrazione con cui ci martellava la premiata ditta Meloni-Salvini.”

Conte attacca il governo sull’immigrazione: le critiche

Giuseppe Conte spara una raffica di numeri che descrivono come è la situazione attuale in Sicilia e poi si rivolge al suo pubblico: “Volete sapere perché quei post sono spariti dai social? Perché la situazione è ormai fuori controllo e Lampedusa è al collasso. Loro si impegnano con tanti slogan e poche soluzioni.” Infine, un nuovo riferimento a Giorgia Meloni e al ruolo dell’Italia nella politica internazionale: “In Europa Giorgia Meloni rimane con il cerino in mano, dilaniata dalle sue stesse ambiguità. Francia e Germania ci voltano le spalle, e sbagliano. Ma sbaglia anche Meloni che ha difeso gli amici polacchi e ungheresi che non accettano la redistribuzione dei migranti”.