Secondo l'idea di Elly Schlein l'attuale governo non resterà in carica per tutti e 5 gli anni previsti: le parole su Girogia Meloni

Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio dei ministri da circa un anno, ma c’è già chi si aspetta che il suo governo abbia vita breve. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, infatti, pensa che la destra sia in crisi e che si meriti voto 3 per quanto fatto fino ad ora.

Elly Schlein pronostica la fine del governo Meloni

Elly Schlein, intervistata dal direttore del noto quotidiano ‘La Stampa’ Massimo Giannini in occasione della Festa dell’Unità di Torino, si è così espressa su alcuni temi che rappresenterebbero delle crepe all’interno del governo. “Il governo sta già dando segnali di debolezza. Ci sono crepe tra Salvini e la stessa Meloni, tra Forza Italia e la Lega. E noi ci inseriremo in quelle crepe per costruire una vera alternativa.”

Elly Schlein sulla fine del governo Meloni: le crepe

Ma a cosa si riferisce la segretaria del Pd? “Sono divisi suo vaccini, sulla politica estera e sull’invasione criminale di Putin, divisi su quello che stiamo vivendo in queste ore ( caso migranti ndr)” – spiega Schlein a Giannini – “È evidente che ci siano delle contraddizioni ed è per questo che alle forze di opposizione chiedo un fronte comune su alcune battaglie, come è per il salario minimo.”