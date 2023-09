Palazzo Chigi ha diffuso un videomessaggio di Giorgia Meloni in cui parla degli sbarchi dei migranti. La premier è convinta che per fermarli è necessaria “una missione europea“.

Migranti, videomessaggio di Giorgia Meloni: “Per fermare gli arrivi una missione Ue”

In un video diffuso da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha parlato dei migranti, spiegando che per fermare gli arrivi è necessaria “una missione europea anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nordafrica, per fermare la partenza dei barconi“. Inoltre, bisogna “verificare in Africa chi ha diritto o meno all’asilo, accogliere in Ue solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali e parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo“. “Nell’immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste” ha annunciato la presidente del Consiglio. “La pressione migratoria che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno è insostenibile, figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che già avevano i paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Shael. Un quadro difficilissimo tra colpi di stato, calamità naturali, guerra del grano, jihadismo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria nazione per cercare un futuro migliore in Europa. E’ evidente però che l’Europa non può accogliere questa massa enorme di persone” ha aggiunto la Meloni.

Migranti: Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa

L’Unione europea apre alla richiesta di solidarietà di Roma, con un gesto dal grande valore simbolico, accettando l’invito della premier alla presidente della Commissione Ue. La visita a Lampedusa non ha ancora una data ufficiale ma avverrà “a breve“. La Francia ha dichiarato di essere pronta a dialogare con l’Italia chiedendo insieme una soluzione europea. Soluzione chiesta anche da Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che ha avuto una conversazione con la collega transalpina Catherine Colonna. La posizione tedesca, invece, è di chiusura, mentre Bruxelles ha già inviato un team di 15 persone a Lampedusa. Roberta Metsola, presidente dell’Eurocamera, ha assicurato sostegno a Giorgia Meloni. Antonio Tajani ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà a Berlino e a Parigi per ribadire la necessità di un intervento europeo.