Botte a moglie e figlia, la polizia ha arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia: l'episodio ha avuto luogo in una frazione di Imola.

Aggressione a moglie e figlia con tanto di botte: questo sarebbe accaduto in una casa di una frazione di Imola di recente. La polizia è intervenuta prontamente e ha proceduto con l’arresto dell’aggressore, che è stato successivamente rilasciato con il divieto di avvicinamento alle vittime.

Botte a moglie e figlia: l’uomo era ubriaco

Secondo quanto riportato dalla polizia, chiamata da un vicino che aveva udito grida femminili, l’uomo è diventato violento nel pomeriggio mentre era visibilmente ubriaco, prendendo di mira la moglie, anch’essa di 48 anni, e la figlia di 27 anni. Il 48enne le ha maltrattate fisicamente e, lanciando oggetti in aria, ha colpito la seconda alla testa.

Un’altra aggressione ai danni di un vicino

Come se questo non bastasse, l’uomo ha aggredito un vicino, afferrandolo per il collo, ma quest’ultimo è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi in casa. La polizia è stata allertata ed è intervenuta prontamente con una volante. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno notato le due donne uscire di casa.

Il ritrovamento dell’uomo

Successivamente, la polizia ha individuato l’uomo nel giardino, visibilmente ubriaco e ancora con una bottiglia di birra in mano. È emerso che il cittadino rumeno aveva già procedimenti penali pendenti per vari reati contro la persona e il patrimonio, tra cui danneggiamento, lesioni e minacce. Nel 2022, era stato arrestato a Lugo proprio per minacce famigliari.