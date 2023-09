In arrivo il primo salmone vegano stampato in 3D

Un salmone vegano stampato in 3D che in realtà non ha alcuna cellula animale: è stato prodotto partendo da micro-proteine. Dovrebbe essere commercializzato a breve.

Un nuovo tipo di salmone che potrebbe benissimo definirsi “vegano”, totalmente stampato in 3D. Si tratta di una creazione da parte della start-up Revo Foods, fondata nel 2020 e specializzata nel produrre alimenti vegani. Si tratta di un prodotto praticamente identico a quello che si è soliti trovare nelle pescherie. L’unica differenza è che nessun altro può riprodurre questo tipo di salmone, che in realtà non è neanche un pesce.

Salmone vegano: il progetto di Revo Foods

Come informa Cookist il progetto di Revo Foods, chiamato “Naturi 3D”, mira a espandersi producendo prodotti animali stampati in 3D utilizzando materiali alternativi. Il loro primo prodotto, il salmone vegano, è stato appena lanciato sul mercato ed è stato creato utilizzando microproteine derivanti dai funghi, specificamente albuminoidi. Questo non è il primo prodotto della start-up, poiché hanno già introdotto sul mercato il salmone vegano in busta, disponibile in versione normale e affumicata, oltre a due mousse spalmabili.

Salmone vegano: l’azienda mostra parte della creazione

Nel video di presentazione dell’azienda, è possibile vedere parte del processo di creazione del prodotto, che inizia con uno studio dettagliato delle percentuali di nutrienti. Questo approccio consente di personalizzare il prodotto finale in base alle esigenze del pubblico.

Salmone vegano: variare quantità e tipi di proteine

È possibile variare le quantità e i tipi di proteine, così come la quantità e i tipi di grassi, per adattarlo alle preferenze individuali e alle esigenze dietetiche. In questo modo, Revo Foods può offrire una gamma di prodotti stampati in 3D altamente personalizzabili per soddisfare una varietà di gusti e requisiti nutrizionali.