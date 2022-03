In Cina i primi due morti Covid da un anno a questa parte

Arriva la notizia per cui in Cina ci sarebbero stati i primi due morti Covid da un anno a questa parte, per la precisione dal 26 gennaio del 2021

Arriva in queste ore la notizia per cui in Cina sarebbero stati censiti i primi due morti Covid da un anno a questa parte. A darne menzione ufficiale sarebbe stata la Commissione sanitaria nazionale. L’organismo di controllo ed intervento sanitario di Pechino ha anche spiegato che i due decessi per coronavirus sono avvenuti nel nord est del paese, per la precisione nella vastissima provincia di Jilin.

E tutto questo mentre l’enorme paese si trova a dover fronteggiare in queste settimane quella che è stata definita come la peggiore ondata di contagi dall’inizio della pandemia.

Cina, primi due morti Covid da gennaio 2021

I dati parlano chiaro: in Cina non si segnalavano vittime del Covid dal 26 gennaio 2021. Tutto questo mentre invece nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 4.051 nuovi casi, contagi in calo rispetto ai 4.365 del giorno prima.

A margine vanno fatte alcune considerazioni: da un lato c’è una pignoleria di enunciazione e censimento su un paese con quasi un miliardo e mezzo di abitanti in ordine a migliaia di contagi ed a decessi su numeri che al paragone della stessa Italia appaiono minimal.

Una conta “sui generis” e la strategia zero covid

In Italia due morti, eventi che restano comunque ed ovunque delle tragedie ovviamente, li registra in un giorno una singola provincia che conta gli abitanti di un quartiere cinese.

C’è poi il dato per cui la Cina, come Hong Kong, avendo scelto la strategia “zero covid”, si è ritrovata paradossalmente con parte della popolazione non immunizzata dal contagio Omicron perché il virus ha circolato poco. Il che l’ha resa più vulnerabile ai suoi attacchi.