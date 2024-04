Nel centro storico di Copenaghen sorgeva un edificio molto antico che fino agli anni Settanta ospitava la Borsa. Era in fase di ristrutturazione ma improvvisamente ha preso fuoco e le fiamme hanno causato il crollo della guglia alta oltre 50 metri.

Incendio a Copenaghen

Lo storico edificio che fino agli anni Settanta ospitava la Borsa valori a Copenaghen, ha preso fuoco.

Le fiamme lo hanno divorato in poco tempo provocando il crollo della guglia altra 54 metri. Un edificio simbolico e un grande patrimonio artistico, andato perduto in poco tempo per cause ancora in corso di accertamento.

In merito è intervenuto il direttore della gestione emergenze, parlando di un rogo molto esteso che ancora deve essere domato del tutto.

Non sono note al momento le cause dell’incendio e sul posto sono a lavoro le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona.

L’edificio storico di Copenaghen

L’edificio storico risale al XVII secolo ed era in fase di ristrutturazione.

Ad oggi è la sede della Camera di commercio ma fino agli anni Settanta ospitava gli scambi della Borsa.

Per questo motivo era chiamato il Borsen ed era uno degli edifici più antichi di Copenaghen, situato accanto al Parlamento danese e commissionato dal re Cristiano IV.

Venne costruito fra il 1619 e il 1640. Il vero nome è Palazzo di Christiansborg e all’interno conserva una vasta raccolta di opere d’arte, molte delle quali potrebbero essere state danneggiare irreparabilmente dal rogo.

Si dovranno attendere gli aggiornamenti dei vigili del fuoco che sono attivi sul posto, per capire l’entità dei danni. Uno è però ben visibile: la guglia caratteristica di questo palazzo è andata completamente distrutta.