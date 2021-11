In Francia ci sarebbero otto casi sospetti di Variante Omicron: si tratta di cittadini tornati dall'Africa australe e risultati positivi al Covid

In Francia ci sarebbero otto casi sospetti di Variante Omicron che sarebbero stati individuati con test ad esclusione su tutti gli altri altri ceppi, ma servono alcuni giorni per le conferme di quelle positività. A riferirlo una nota ufficiale della Direzione generale della Sanità francese.

In Francia otto casi di Omicron, sono cittadini tornati dall’Africa australe

La nota spiega che “le persone si sono recate in Africa australe nei quattordici giorni precedenti e sono state testate positive ma negative per le altre varianti alpha, beta, gamma e delta, ad ogni modo per una conferma serviranno alcuni giorni”. In attesa delle conferme ufficiali di laboratorio la notizia non giunge così inaspettata per Parigi; già nelle ore scorse il ministro della Salute Olivier Veran era stato chiaro.

Otto casi di Omicron censiti in Francia: la linea del ministro della Sanità

Ed aveva detto citato dai media: “Dal momento che la variante Omicron del covid circola dai nostri vicini, è probabile che sia già in circolo da noi”. Il titolare della salute aveva poi spiegato che “questo non cambia le carte in tavola della politica sanitaria. Possiamo temere che la variante sia contagiosa almeno quanto la Delta”.

La Francia e le zone d’ombra da colmare sulla pericolosità della Omicron: ci sarebbero otto casi

Andavano tuttavia assolutamente colmate alcune zone d’ombra: “Tutti i ricercatori sono all’opera per stabilire se la variante presenti elementi che ci debbano inquietare”. Poi la chiosa: “Nel dubbio agiamo come se si trattasse di una variante pericolosa”.