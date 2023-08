In fuga dalla guerra in Ucraina: 19enne sfregiato durante una rapina a Milano

Danylo Shydlovskyi era riuscito a fuggire dalla guerra in Ucraina, trasferendosi a Milano insieme al fratello per raggiungere la mamma, ma alla fine “la guerra l’ha trovata qui in città” ha dichiarato la mamma del giovane in una intervista a Il Giorno. Stando alle prime informazioni, il 19enne è stato vittima di una violenta rapina da parte di più aggressori che lo hanno sfregiato al volto, dalla fronte fino al mento, con un taglierino.

La ricostruzione

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo è stato aggredito in piazza Freud, a pochi passi dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano. Qui era appena tornato con alcuni amici dopo aver trascorso una giornata vicino a Lecco, sul lago di Como. In stazione a Lecco erano stati avvicinati da alcuni ragazzi nordafricani che hanno iniziato ad insultarli, una volta arrivati a Milano, intorno alle 19, è avvenuta l’aggressione.

L’aggressione

Gli aggressori erano una quarantina e, improvvisamente, hanno spruzzato addosso spray al peperoncino. Lo stesso 19enne ha raccontato di essere stato afferrato di schiena e di essere stato spinto contro un’auto in sosta: la violenza è iniziata con frustrate provenienti da una cintura, poi la lama che gli ha sfregiato il volto; Danylo è stato colpito con il coltello anche alla schiena e al braccio. Gli aggressori sono scappati via dopo avergli rubato il cellulare e il portafoglio. “Pensavo di morire dissanguato“, ha raccontato il 19enne che è stato subito soccorso e ricoverato al Fatebenefratelli, dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. I carabinieri di Affori sono alla ricerca del gruppo di aggressori.

