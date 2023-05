Il conservatore Kyriakos Mitsotakis vince con il 40,8% dei voti le elezioni in Grecia ma non basta per la maggioranza in parlamento: servirà un secondo turno di votazioni

Mitsotakis doppia Syriza. Il principale partito greco di centrodestra Nea Demokratia vince con il 40,8% dei voti le elezioni politiche in Grecia. Al voto nella giornata di ieri, domenica 21 maggio 2023, le preferenze espresse dal popolo ellenico non bastano tuttavia per stabilire la maggioranza in parlamento, per cui servirà un secondo turno di votazioni.

Il podio elettorale

Nea Demokratia aveva già vinto le elezioni del 2019 e a oggi ha la maggioranza assoluta in parlamento. Dietro il partito conservatore trainato da Kyriakos Mitsotakis è arrivata Syriza, il principale gruppo di sinistra, guidato da Alexis Tsipras, già primo ministro fra il 2015 e il 2019: con il 20,1% dei voti, si tratta di un risultato al parecchio al di sotto delle aspettative e delle previsioni dei sondaggi. Sul gradino più basso del podio, il partito di centrosinistra PASOK (Movimento Socialista Panellenico) che ha invece ottenuto il 12% dei voti.

Una vittoria senza maggioranza assoluta

La telefonata di congratulazioni di Tsipras non è basta a Mitsotakis per raggiungere la maggioranza assoluta nel Parlamento di trecento seggi. Se a questo punto la Costituzione prevede l’apertura di trattative per un’alleanza di governo, il leader di centrodestra ha già dichiarato di non voler formare una coalizione e di puntare a un governo monocolore, libero dai «ricatti di altri partiti». Si andrà pertanto di nuovo alle elezioni, che si terranno con un sistema elettorale diverso, approvato proprio durante il governo di Nea Dimokratia e che prevede l’assegnazione di un bonus di seggi (fino a un massimo di 50) al partito vincitore. Secondo fonti del quotidiano greco Kathimerini, il secondo turno di votazioni si terrà domenica 25 giugno.