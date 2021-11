In Sicilia torna l’obbligo di mascherina all’aperto fino al 31 dicembre

Una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci prevede l'obbligo di mascherina all'aperto da giovedì 18 novembre fino al 31 dicembre.

Aumentano i contagi in Italia. Il tasso di positività è in rialzo e crescono anche i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. La Sicilia corre ai ripari: sulla base della nuova ordinanza del governatore Nello Musumeci, torna l’obbligo di mascherina all’aperto.

Ai problemi del maltempo si uniscono quelli del Covid: la Sicilia cerca di contenere la diffusione del virus e una nuova ordinanza del governatore Musumeci impone ulteriori restrizioni.

Le nuove limitazioni prevendono in particolare l’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto.

La nuova ordinanza firmata dal governatore della Sicilia introduce l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico quando sono particolarmente affollati.

L’obbligo è valido dal 18 novembre fino al 31 dicembre.

Oltre alla mascherina obbligatoria all’aperto, la nuova ordinanza ha introdotto altre regole.

In particolare, è previsto l’obbligo di sottoporsi a un tampone per tutti i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito.