Ancora un incendio mette a dura prova il Meridione: le fiamme si sono originate nel cuore di Cagliari, al Castello di San Michele. Nonostante il maestrale, il rogo è stato domato e spento dai vigili del fuoco.

Incendio a Cagliari, Castello di San Michele in fiamme

Intorno alle 17:30 di mercoledì 26 luglio, un incendio di grosse dimensioni è divampato nel parco di San Michele, nei pressi del Castello, a Cagliari. Dal sito del rogo che avvolge il colle, si alza una densa nuvola di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto, si sono prontamente recate tre squadre di vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale, la squadra volante della Polizia, i volontari di Orsa di Assemini e di Prociv Arci, gli uomini della forestale, la Paff e la NOS di Quartu.

Il fuoco è stato spento ma le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa del maestrale che da ore soffia in zona. Mentre si propagava l’incendio si è concentrato su due versanti del colle. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha impedito che le fiamme si propagassero raggiungendo il centro abitato.

Al momento, non sono ancora chiare le origini del rogo che, tuttavia, potrebbe essere stato doloso.

Il vicesindaco: “La pineta si può salvare”

“Oggi è una giornata pessima per la città”, ha dichiarato Giorgio Angius, vicesindaco e assessore al Verde pubblico. “Poteva andare peggio ma il danno c’è. Ci attiveremo immediatamente per bonificare il terreno e cercare di sostenere la pineta. Salvarla si può, aspettiamo domani per avere una visione più completa della situazione”.

Le fiamme sono divampate anche a Uta e ad Assemini. A Uta, per spegnere l’incendio, è stato necessario l’intervento di un canadair e di due elicotteri mentre ad Assemini sono al lavoro i vigili del fuoco.

Intanto, sono ancora attivi i roghi che stanno mettendo a dura prova Gairo e Nughedu San Nicolò. Domato, invece, il fuoco a Carloforte e a Sassari.