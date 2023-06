Un incendio è divampato a Milano quando un camion dei rifiuti è improvvisamente andato in fiamme ad Affori. Non ci sono feriti.

Sono stati momenti di puro terrore quelli vissuti a Milano quando un camion dei rifiuti è stato inghiottito dalle fiamme ad Affori, generando un incendio che ha danneggiato le auto parcheggiate in zona e la recinzione di un palazzo.

Incendio a Milano, camion dei rifiuti in fiamme ad Affori: nessun ferito

Il panico si è scatenato a Milano quando un mezzo dell’Amsa ha improvvisamente preso fuoco, danneggiando severamente anche diverse auto che si trovavano nelle vicinanze. In totale, le auto travolte dalle fiamme che si trovavano in sosta al momento dell’incidente sono state sette.

L’incendio del veicolo usato per la raccolta dei rifiuti nel capoluogo lombardo ha generato ingenti danni e momenti di apprensione tra la popolazione. Fortunatamente, però, nessun cittadino è rimasto ferito.

LEGGI ANCHE: Betoniera si schianta ad Ancona e sfiora scuola elementare

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

L’incendio si è verificato intorno alle 16:30 di venerdì 23 giugno, in via Gian Rinaldo Carli, ad Affori, nella parte settentrionale di Milano. Il compattatore di rifiuti che fa parte dei mezzi utilizzati dall’Amsa ha d’un tratto cominciato a generare fiamme nella parte posteriore per cause accidentali.

Gli addetti della società hanno prontamente dato l’allarme. Sul luogo, infatti, si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118.

Le fiamme sono state rapidamente domate dai pompieri. Nonostante il tempestivo intervento delle autorità competenti, tuttavia, il rogo ha danneggiato la recinzione di un palazzo, oltre alle sette auto posteggiate in zona.