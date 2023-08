Nella serata di ieri, un pericoloso incendio è scoppiato in località il Chiusello, sotto la statale Sp26 nel Comune di Rio, all’Isola d’Elba. Il rogo non è ancora stato domato a causa del buio della notte e del forte vento: due elementi che hanno messo in difficoltà i vigili del fuoco.

Incendio all’Isola d’Elba: evacuato il comune di Rio

Ancora un incendio in Italia, questa volta all’Isola d’Elba, nella punta nord orientale dell’arcipelago toscano. Le fiamme hanno iniziato a divampare nella serata di ieri e si sono sviluppate per tutta la notte aggredendo in particolare la zona del comune di Rio. Il sindaco della città ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale della zona comprensiva di Vallata di Ortano, Mezzo Ortano, San Felo, Chiusello e Campo Grande.

Impedito il volo ai Canadair: evacuati anche un residence e un campeggio

Mentre i vigili del fuoco si sono impegnati per tante ore nel tentativo di cotenere le fiamme, in loro soccorso non potevano intervenire i Canadair, il cui volo è stato impedito dal buio della notte. Le fiamme sono arrivate a mettere in serio pericolo un campeggio e un residence della zona, anch’essi evacuati dai turisti: non si registrano feriti o intossicati.