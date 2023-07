Il drammatico incendio che ha colpito questa notte la Rsa di via dei Cinquecento a Milano ha causato la morte di 6 anziani, cinque donne ed un uomo. Oltre a loro, 80 persone sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Incendio Casa dei Coniugi, la dinamica: “Il rogo è partito da una stanza”

Il comandante dei vigili del fuoco Nicola Miceli è intervenuto ai microfoni del ‘TGR’ per dare maggiori dettagli sulla dinamica dell’incendio che è scoppiato intorno all’1 di notte nella Rsa ‘Casa dei Coniugi‘ a Milano. “Siamo stati attivati poco dopo l’una di notte per presenza di fumo. Sono arrivate sul posto quattro squadre che si sono trovate di fronte ad una massiccia coltre di fumo che impediva la visibilità in un corridoio della Rsa.” – spiega Miceli. “L’incendio è partito da una camera. Il nostro personale ha spento il rogo prima di occuparsi dell’evacuazione degli ospiti. Le operazioni sono state complicate perché una parte degli evacuati non è deambulante.”

Il bilancio dell’incendio: le vittime e gli intossicati

Il comandante dei vigili del fuoco, poi, ha fornito un ulteriore aggiornamento sullo stato di salute delle persone rimaste ferite nell’incendio: “Un’ottantina di persone sono state trasportate in ospedale e due sono in condizioni gravi. Circa 80 ospiti, invece, sono già stati dislocati all’interno della struttura.”