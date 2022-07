Incendio in centro a Milano, donna sale sul tetto e si salva

Un rogo in un palazzo del centro meneghino ha causato non poca paura: una ragazza di 28 anni si è salvata salendo sul tetto dell'edificio.

Paura nel cuore della città meneghina, dove un incendio ha coinvolto un palazzo del centro. Una donna si è salvata, il resto dell’edificio è stato evacuato.

Incendio in centro a Milano

In rogo è divampato in un appartamento al quinto e ultimo piano di un condominio nel centro di Milano.

Una ragazzo di 28 anni si è salvata salendo sul tetto. I soccorritori hanno salvato almeno altre 5 persone rimaste bloccate nell’edificio a causa delle fiamme o per il fumo.

Le operazioni di soccorso, tuttavia, si sono rivelate piuttosto complesse, perché le autoscale dei pompieri hanno dovuto prestare particolare attenzione ai fili elettrici per la corrente degli autobus.

Fortunatamente però tutto si è concluso nel migliore dei modi e non ci sono residenti rimasti feriti o intossicati in modo serio. Per motivi precauzionali, un’anziana è stata portata in codice verde all’ospedale San Giuseppe. Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora da accertare. Molti mezzi dei Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto. L’incendio è stato domato dopo diverse ore e il palazzo è stato completamente evacuato.