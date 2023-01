Incidente a Cavriago: paura per un 36enne ricoverato in codice rosso

Si è temuto per le sorti della vittima dopo un brutto incidente avvenuto in serata a Cavriago: paura per un 36enne ricoverato in codice rosso

Schianto notturno in provincia di Reggio Emilia e brutto incidente stradale a Cavriago: ci sono stati attimi di vera paura per un 36enne ricoverato in codice rosso.

Da quanto si apprende l’automobilista in questione era stato soccorso in via Bassetta dopo che la sua vettura era uscita di strada e le sue condizioni iniziali destavano più di una preoccupazione, ma per fortuna la gravità iniziale della sue condizioni di triage è andata via via scemando in sede di ricovero ospedaliero quando sono state effettuate verifiche più approfondite sulle ferite riportate.

Incidente a Cavriago: paura per un 36enne

Ma cosa è successo in quell’incidente che in un primo momento sembrava particolarmente grave avvenuto intorno alle 21,30 del 14 gennaio? Il Resto del Carlino spiega che è scattato l’allarme per uno schianto in via Bassetta e che in pochi minuti sono giunti i soccorritori.

L’arrivo di 115, sanitari e carabinieri

Sul posto sono arrivati a razzo i sanitari del 118, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza e i vigili del fuoco.

Una Subaru era uscita di strada e c’era un ferito, un 36enne di nazionalità albanese. L’uomo è stato condotto subito all’ospedale Santa Maria in codice rosso ma dopo gli esami a cui è stato sottoposto, l’allarme è rientrato.