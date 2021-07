Incidente a Erba, scontro tra auto: c’è un ferito grave

Il grave incidente di Erba ha causato diversi feriti tra cui uno grave giunto in ospedale in codice rosso.

Un incidente stradale è avvenuto sulla Provinciale 40 a Erba e ha coinvolto alcuni veicoli. Il bilancio parla di almeno tre feriti e di una persona rimasta incastrata tra le lamiere.

Incidente Erba, cosa è accaduto

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario nel tratto tra via Riazzolo e via Stanga.

Non si conosce al momento l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle ore 7 di giovedì 15 luglio 2021. Presenti i vigili del fuoco che hanno estratto un uomo incastrato e la polizia che ha chiuso il tratto per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata teatro dell’incidente.

Incidente Erba, i dettagli

Per le persone rimaste ferite è intervenuto anche un elisoccorso proveniente da Como.

Secondo le informazioni raccolte a scontrarsi isarebbero state diverse auto. Le persone ferite sono tre, uno di loro è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como e sarebbe in gravi condizioni.

Incidente Erba, i feriti

Altri due feriti sono invece stati trasportati all’ospedale Manzoni di Lecco, ma ci sarebbe anche un terzo ferito trasportato in codice giallo a Como. Il traffico è stato ovviamente rallentato a causa dell’incidente avvenuto a Erba.

Sul posto anche i carabinieri che sono a lavoro per comprendere l’esatta ricostruzione del sinistro stradale.

