Un fornaio 47enne di Firenze è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro terribile. Per motivi ancora in corso di accertamento, si è amputato le dita di una mano.

Incidente per un fornaio di Firenze

Un fornaio di 47 anni è rimasto ferito in maniera molto grave a Certaldo, in provincia di Firenze.

In questa frazione lavora in un panificio molto noto ed erano le 3 della notte fra il 9 e il 10 febbraio quando è accaduto l’incidente.

Subito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Careggi, in effetti sebbene le condizioni siano particolarmente gravi, non è in pericolo di vita.

Le condizioni del fornaio di Firenze

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorritori sanitari per capire cosa fosse accaduto.

Il fornaio stava usando l’impastatrice e improvvisamente la mano è rimasta incastrata. Si è amputato così tutte le dita e ora è stato affidato agli specialisti di microchirurgia dell’ospedale Careggi, che ricostruiranno la mano cercando di riattaccare le dita.

Ancora non sono note le cause dell’incidente avvenuto a Livorno, però si ipotizza che ci possa essere stato un errore di distrazione.

A indagare su quanto accaduto anche i tecnici della medicina del lavoro, inoltre nel panificio è a lavoro anche l’Asl per accertare se si sia trattato di un errore umano oppure il macchinario presentasse dei difetti.

Per tale motivo il locale è al momento chiuso al pubblico per ulteriori accertamenti.