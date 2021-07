Incidente a Lentate sul Seveso, moto contro auto: morto un centauro di 45 anni

Un 45enne è morto a causa di un incidente a Lentate sul Seveso: un'auto, il cui conducente è risultato positivo all'alcol test, lo ha travolto.

Tragedia a Lentate sul Seveso, dove nella serata di mercoledì 21 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha persona la vita un centauro di 45 anni. L’uomo ha impattato contro una BMW che avrebbe omesso di dargli la precedenza ed è morto sul colpo.

Incidente a Lentate sul Seveso

I fatti si sono verificati intorno alle 23.30 in via Manzoni all’angolo con via Alfieri. Secondo una prima ricostruzione un cittadino italiano di 20 anni che stava svoltando a sinistra a bordo della sua auto non avrebbe dato la precedenza a due motocicli, una Honda Hornet e una KTM 990 Adventure.

Il 45enne Davide Fontana, che era alla guida della prima, si è schiantato violentemente contro la vettura ed è stato sbalzato a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di stabilizzarlo per poi trasferirlo d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove è però arrivato già morto. Illesi invece i conducenti della KTM e quello della BMW.

Incidente a Lentate sul Seveso: conducente auto positivo ad alcol test

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Lentate sul Seveso e la Radiomobile del Comando di Seregno, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Hanno inoltre sottoposto il conducente dell’auto all’alcol test, poi risultato positivo con esito 0,56 g/l. Il ragazzo, oltre che delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 186 e 186 bis c.d.s., dovrà rispondere anche di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.