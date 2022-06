Incidente a Loppio, frontale tra un furgone e un camion: un ferito grave

Scontro frontale tra un furgone e un mezzo pesante a Loppio, in provincia di Trento: l'incidente ha causato un ferito grave.

Terribile incidente stradale a Loppio, frazione di Mori, dove un camion e un furgone si sono scontrati: un solo ferito grave fortunatamente.

Incidente a Loppio: scontro tra furgone e camion

Terribile incidente nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno: un camion e un furgone hanno avuto uno scontro frontale su una strada di Loppio, frazione del comune di Mori, in provincia di Trento.

Come anticipato, si è trattato di un frontale avvenuto intorno alle 07:30 di questa mattina. Dalle primissime informazioni, fortunatamente, non ci sono vittime. Tuattavia, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata estratta dal mezzo dai Vigili del Fuoco.

I soccorsi e le dinamiche dello scontro frontale

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati un elicottero con l’equipe medica d’emergenza, i Vigili del Fuoco di Mori per l’estrazione dei feriti dalle lamiere e le Forze dell’Ordine. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, per i rilievi e per poi rimuovere i mezzi incidentati.

Si stanno registrando diversi chilometri di code e rallentamenti.

Per quanto riguarda le dinamiche dell’incidente, resta ancora un mistero e gli agenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto.