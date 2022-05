Incidente a Pergine Valdarno, schianto auto moto: morto centauro di 39 anni, stava andando al lavoro

Incidente mortale a Pergine Valdarno: lo schianto tra un’auto e una moto ha causato la morte di un centauro di 39 anni che si stava recando al lavoro.

Nella mattinata di venerdì 27 maggio, poco dopo le ore 07:00, un incidente mortale si è verificato in via Calamandrei a Pergine Valdarno, frazione del comune italiano di Laterina Pergine Valdarno, situato in provincia di Arezzo, in Toscana.

A quanto si apprende, un uomo di 39 anni che si trovava a bordo della sua moto si è improvvisamente scontrato con un’auto.

Sul luogo dell’incidente, si sono recati i sanitari della Misericordia di San Giustino a bordo di un’automedica e i carabinieri. I paramedici hanno rinvenuto il 39enne privo di sensi e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale della Gruccia. Presso il nosocomio, il centauro è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate a seguito dello schianto.

Morto centauro di 39 anni, stava andando al lavoro

La vittima dell’incidente mortale a Pergine Valdarno è stata identificata come Federico Fazzi. L’uomo risiedeva a Montalto e, a quanto si apprende, al momento del sinistro stradale si stava recando al lavoro a Montevarchi.

Sulla dinamica dell’incidente, stanno indagando le forze dell’ordine che si sono anche occupate di effettuare tutti i rilievi necessari.