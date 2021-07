Incidente a Prenestino, marito e moglie investiti da un’auto: lui è morto, lei è grave

Un uomo di 77 anni è morto in un incidente nel quartiere Prenestino: è stato investito mentre attraversava la strada con la moglie.

Tragedia nel quartiere Prenestino di Roma, dove nella mattinata di lunedì 5 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 77 anni. Stava attraversando la strada insieme alla moglie quando un’auto li ha travolti.

Incidente a Prenestino

I fatti si sono verificati intorno alle 9 all’incrocio tra largo Preneste e via di Acqua Bullicante all’altezzza del civico 433. Secondo le prime ricostruzioni una vettura modello WW Polo, che viaggiava in direzione di via Casilina, ha investito e colpito in pieno la coppia mentre attraversava la strada.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 da parte del conducente, un uomo di 85 anni. Gli operatori, giunti sul posto, non hanno però potuto far altro che consttare il decesso dell’uomo (77 anni).

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante il violento impatto con l’auto, che hanno reso vana ogni manovra di rianimazione. La moglie, 75 anni, è invece rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Incidente a Prenestino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale che hanno isolato la zona ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In una nota si legge che, dai primi accertamenti, tra le ipotesi iniziali non si esclude che i due abbiano attraversato all’improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce. Sono comunque ancora in corso ulteriori approfondimenti per l’esatta ricostruzione dei fatti.