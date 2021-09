Una donna di 54 anni è morta a causa di un incidente stradale a Reggio Calabria: la sua auto si è schiantata contro il guard-rail per poi ribaltarsi.

Tragedia a Reggio Calabria, dove nella mattinata di martedì 7 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 54 anni. La sua vettura è finita fuori strada andando a sbattere violentemente contro il guard-rail.

Incidente a Reggio Calabria

I fatti si sono verificati lungo il viale che costeggia il torrente Calopinace e che dalla tangenziale porta al Cedir ed in centro città. Secondo le prime ricostruzioni la donna stava viaggiando a bordo della sua Fiat 16 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ne perso il controllo. L’auto è quindi uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro il guard-rail per poi ribaltarsi più volte.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo della conducente dall’abitacolo, e agli operatori sanitari che hanno tentato ogni manovra per rianimare la donnna. Purtroppo le ferite e i traumi riportati a causa dell’impatto si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni sforzo del 112 che ha potuto solo constatare il decesso.

La vittima dell’incidente è R.C., una donna di 54 anni residente a Reggio Calabria.

Oltre alla cittadinanza e all’età, per il momento non sono stati resi noti ulteriori detttagli sulla sua persona.

Incidente a Reggio Calabria: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno isolato l’area del sinistro e svolto gli accertamenti utili a ricostruirne la dinamica. Mentre erano in corso le verifiche, il traffico è stato deviato su una carreggiata per poi riprendere regolarmente.

Dai primi rilievi effettuati prevarrebbe l’ipotesi di un incidente autonomo, maranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il tracciato a rivelare i dettagli di quanto accaduto. Complici potrebbero essere state anche le condizioni atmosferiche sfavorevoli che hanno reso la carreggiata viscida al punto da favorire la perdita di controllo del mezzo.

Incidente a Reggio Calabria: episodio analogo a Marcellinara

Poche ore prima si era verificato un incidente analogo sulla statale 280 nei pressi di Marcellinara. Qui un’auto Toyota Corolla, per cause in via di accertamento, è uscita di strada e il conducente è rimasto ferito. Morto invece il passeggero, che i sanitari del 118 hanno trovato già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro e l’uomo alla guida è stato condotto in ospedale.