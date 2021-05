Incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto 34enne forse a seguito di uno sbandamento innescato dalla velocità

Un bruttissimo incidente stradale ha funestato nella giornata di ieri la tarda mattinata a Roma, dove un 34enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Sui motivi di quella perdita di controllo del mezzo è ancora buio fitto ma al lavoro sono gli agenti della polizia locale accorsi a razzo intorno alle 13.00 di ieri a Fonte Meravigliosa, per la precisione in via di Vigna Murata, direzione Ardeatina.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’auto abbia derapato all’improvviso dopo uno sbandamento ed abbia centrato in pieno un albero.

Incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto 34enne, soccorsi inutili

Purtroppo per il conducente di quella Ford Focus non c’è stato nulla da fare: i soccorritori sono arrivati in maniera tempestiva ma i politraumi riportati dalla vittima nello spaventoso urto hanno vanificato qualsiasi tentativo di strappare alla morte l’uomo.

All’altezza dell’incrocio con via Spiro Valles, allertati dagli automobilistiche transitavano al momento dell’incidente, sono intervenuti gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Capitale che in quanto ad incidenti stradali registra purtroppo ogni anno bilanci funesti.

Incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto 34enne, i rilievi degli agenti

A loro è toccato il compito di avviare i primi rilievi tecnici per chiarire la dinamica del sinistro.

Una cosa parrebbe certa: l’uomo e la sua vettura sarebbero stati i soli protagonisti del sinistro e l’auto avrebbe sbandato da sola e non a seguito dell’urto con altri veicoli o di manovre azzardate di altri conducenti in quel momento alla guida su quel tratto di strada. E media locali riportano anche le considerazioni di Carla Canale, presidente del Comitato di Quartiere di Vigna Murata.

Incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto 34enne, Canale chiede più sicurezza

La presidente del CdQ le ha affidate al sito Terzo Binario, chiedendo maggiori misure per evitare atti di pirateria stradale e fatali eccessi di velocità: “Siamo a constatare l’ennesimo incidente mortale su via di Vigna Murata, strada tra le più pericolose della città. Occorre assolutamente un maggiore controllo della velocità attraverso posizionamento di autovelox mobili e fissi, nonché la messa in sicurezza del tratto di marciapiedi tra via Gradi e via Ardeatina al fine di garantire l’incolumità delle persone”.