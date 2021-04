Roma, investita da un’auto, Angela muore a 46 anni: è caccia al pirata della strada

É accaduto in via Appia: l'auto è passata con il rosso, mentre la donna stava attraversando sulle strisce.

Angela Arseni era di origine calabresi, aveva solo 46 anni ed era mamma di un ragazzo di 25 anni; quando è arrivata in condizioni disperate al Policlinico di Tor Vergata, è morta all’alba per i gravi traumi subiti. Cosa le è successo? É deceduta dopo essere stata investita da un’auto pirata.

Con lei c’era anche Flavio Terenzi di anni 32, il quale, invece, è ricoverato al San Giovanni di Roma per un trauma cranico con ematoma celebrale, 3 denti persi ed una frattura ad una gamba.

Investita da auto pirata: morta a 46 anni

L’incidente è avvenuto martedì lo scorso 6 aprile 2021, quando la coppia stava tranquillamente attraversando all’altezza dell’incrocio con viale della Repubblica, quando è stata travolta da una vettura.

Purtroppo colui che guidava non si è fermato: ha deciso di darsi alla fuga. A dargli la caccia ci stanno pensando i carabinieri della Stazione Roma Santa Maria della Mole: le forze dell’ordine hanno già ascoltato i testimoni e stanno lavorando sulle immagini riprese dalle telecamere di zona. Per cui, sembra che siano già sulla strada giusta per rintracciare il volto dell’automobilista.

Sul posto sono giunti velocemente le ambulanze del 188, ma in verità le condizioni dei due sono apparse da subito gravi.

In particolar modo quelle di Angela Arseni, la quale non ce l’ha fatta e poco dopo il suo arrivo in ospedale è deceduta.