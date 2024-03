Dalle prime ricostruzioni è emerso che non sono stati coinvolti altri veicoli.

Grave incidente ad Avellino

Il sinistro è avvenuto intorno alle 23:20, all’altezza di Solofra in direzione Salerno. L’auto, su cui viaggiava una donna di 33 anni, ha sbandato, ribaltandosi e prendendo fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118.

La corsa in ospedale

La 33enne, originaria di Serino, è riuscita ad uscire dalla macchina prima che si incendiasse ed è stata prontamente trasportata all’ospedale Moscati di Avellino. Determinante anche l’intervento degli uomini dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente a Lapio

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo un’altra auto è stata coinvolta in un incidente stradale a Lapio, nell’Avellinese. A bordo della vettura c’erano due ragazzi di trent’anni, tra cui una donna che ha riportato delle lesioni ed è stata trasportata all’ospedale Moscati. Secondo le prime ricostruzioni la macchina ha iniziato a sbandare, colpendo i veicoli in sosta, per poi ribaltarsi. È stata quindi recuperata utilizzando l’autogru dalla sede centrale di Avellino. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i dovuti rilievi per comprendere la dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità.