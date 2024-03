Il rogo è divampato venerdì 15 marzo in un appartamento sito al quarto piano di un condominio di via Bertocchi.

Incendio a Bologna, morta madre e tre figli

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la donna, Stefania Alexandra Nistor, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. La 32enne tuttavia è morta in ambulanza durante il tragitto. Anche per i tre figli, Giorgia Alexandra di sei anni e Mattia Stefano e Giulia Maria gemelli di due anni, non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni è emerso che la madre ha cercato disperatamente di metterli in salvo, senza successo. “Da come abbiamo rinvenuto i corpi pensiamo che abbia tentato aiutare i suoi bambini” ha raccontato al Corriere il vicequestore aggiunto Luca Fiorini.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori

Sul posto anche i carabinieri del Comando provinciale, che stanno lavorando per cercare di far luce sull’esatta dinamica della tragedia. Tra le ipotesi esaminate ci sarebbe quella riconducibile ad una stufetta elettrica, rivenuta nella stanza in cui la donna dormiva con i tre bambini. Dal momento che il riscaldamento non funzionava, è verosimile che la 32enne l’abbia accesa per riscaldare l’ambiente e che sia stata proprio questa a generare l’incendio. “Nel condominio l’impianto di riscaldamento è centralizzato. Non sappiamo se non funzionasse in tutto lo stabile, ma sicuramente non funzionava in quell’appartamento” ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Calogero Turturici, come riportato dal Corriere della Sera.

Una famiglia distrutta

L’unico sopravvissuto è George Panaite Birta, padre dei tre bambini ed ex marito della donna. Quando è venuto a conoscenza di ciò che era accaduto ha avuto un malore improvviso ed è stato accompagnato all’ospedale. L’uomo ha raccontato che la separazione era stata amichevole e che spesso si recava a casa per trascorrere del tempo con i figli. Anche la madre di Stefania ha reagito alla tragedia. “Mi avete lasciata sola. Vi ho perso tutti, siete andati tutti in cielo, angeli. Come farò ora senza di voi? Non ho più niente” sono state le sue parole, riportate dal Messaggero.