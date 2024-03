Un incendio in un appartamento di Bologna distrugge una famiglia: è morta una donna insieme ai suoi tre bimbi…

Bologna, incendio in appartamento

La notizia che arriva da Bologna è veramente terribile. Durante la notte, in un appartamento della città, è scoppiato un tragico incendio. Le fiamme hanno circondato l’abitazione e la famiglia che vi era all’interno non ce l’ha fatta. Sono morti tre bambini, una di sei anni e due gemellini di tre anni. La mamma dei piccoli, la 31enne Stefania Alexandra Nistor, è stata soccorsa perché trovata viva. Le sue condizioni però sono apparse subito molto gravi tanto che è morta mentre veniva trasportata in ospedale.

Incolume il papà dei bambini

Il papà dei bambini si è salvato dalle fiamme semplicemente perché era separato dalla donna e non viveva più nell’appartamento.

Perché è scoppiato l’incendio?

Al momento le indagini per capire che cosa sia accaduto nella notte sono in corso. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro ma già sono emerse delle ipotesi. Si pensa che a far scoppiate il tragico incendio possa essere stato un corto circuito causato da una stufa elettrica che era posta in camera da letto, la stanza dove la mamma e i bambini si trovavano.