Quello avvenuto nella giornata di giovedì 10 agosto è solo l’ennesimo incidente che avviene nel quartiere Romanina della Capitale. Un pensionato di 81 anni era appena uscito di casa quando è stato investito da una moto BMW. L’uomo non ce l’ha fatta e i residenti protestano: “La strada è troppo pericolosa.”

Romanina, pensionato investito e ucciso: la dinamica dell’incidente

Il punto d’impatto a 500 metri da casa si è rivelato fatale per Franco Spurio, l’81enne romano colpito in pieno da una moto BMW guidata da un ragazzo. Dopo lo scontro, la moto è finita contro una Renault Kangoo in sosta a lato della carreggiata. La dinamica è ancora da chiarire e l’obiettivo dei carabinieri è capire se Spurio stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali: la famiglia è alla ricerca di qualche testimone che possa aver visto la scena. Il giovane, nel frattempo, è stato sottoposto ai consueti test di alcol e droga.

Incidente alla Romanina: le proteste dei residenti

Nel frattempo, su Facebook tantissime persone residenti nel quartiere hanno mandato un ultimo saluto all’81enne, lamentandosi però con il Comune per la pericolosità di quel tratto di strada. “Lì devono essere messi dei dossi per rallentare le macchine. Sfrecciano come forsennati su tutta la via” – scrive qualcuno – “Non essendoci un sistema di rallentamento stradale due persone ci hanno rimesso la vita per colpa della velocità incontrollata dei mezzi. Spero che si intervenga al più presto per evitarne altri” – fa eco qualcu’altro riferendosi ad un altro incidente che tempo fa uccise Emanuela Croitoru, proprio su quella via.