Un grave incidente stradale ha sconvolto oggi pomeriggio Cernobbio, in provincia di Como: un uomo di 87 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada e precipitata sulla carreggiata sottostante. Ancora in corso le indagini per chiarire le cause della tragedia, mentre i soccorsi intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Incidente mortale a Cernobbio: intervento dei soccorsi e danni collaterali

Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, per l’87enne non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto solo constatare il decesso sul posto. L’auto, oltre a ferire mortalmente il conducente, avrebbe danneggiato un palo della linea telefonica, rendendo necessario l’intervento dei tecnici per il ripristino.

La polizia locale di Cernobbio ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre le operazioni di messa in sicurezza della strada hanno richiesto la collaborazione dei vigili del fuoco e dei soccorsi locali.

Incidente mortale a Cernobbio: auto fuori controllo, tragico destino per un 87enne

L’uomo di 87 anni, Enrico Rigamonti, ha perso la vita questo pomeriggio a Cernobbio nel grave incidente automobilistico. L’anziano stava percorrendo via Privata Vismara, a breve distanza dalla propria abitazione, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, che è precipitata sulla strada sottostante.

Al momento non è chiara la causa dell’incidente: potrebbe trattarsi di un malore, di una manovra errata o di un momento di distrazione. Fortunatamente non si segnalano altre vittime, il tragico evento si è verificato in un orario in cui la strada era sgombra da altri veicoli o pedoni.