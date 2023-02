Incidente nell'enduro, l'avversario cade e lui decide di investirlo: "Ho preferito accelerare"

Giallo nell’enduro.

Durante l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, svoltasi dal 3 al 5 febbraio scorso, il pilota 22enne Tom Maurizi è stato attore di una vicenda ancora poco chiara: avrebbe volutamente accelerato a ridosso di un altro pilota caduto a terra, travolgendolo mentre quest’ultimo era ancora sulla sabbia.

L’incidente avvenuto durante il riscaldamento

Ripreso in un video divenuto virale sui social, l’incidente è accaduto durante il giro di riscaldamento.

Il pilota a terra era Axel Aynie, resosi protagonista di una brutta caduta, pericolosa sia per lui che per gli altri concorrenti: la sua moto è finita da una parte e lui da un’altra. Ma, se la maggior parte dei piloti è riuscita a evitare l’impatto sia con lui sia con la moto, non è stato così anche al momento del passaggio di Tom Maurizi.

Piloti e tifosi indignati

Stando a una prima analisi del video, Tom Maurizi sembra non aver compiuto alcuno sforzo a bassa velocità per evitare Aynie.

Una dinamica ingiustificabile, che ha generato indignazione tra il pubblico e gli stessi piloti. Ancor più disarmante l’atteggiamento apparentemente negligente di Maurizi dopo il passaggio su Aynie: limitandosi a guardare indietro per un attimo, ha continuato la gara senza preoccuparsi degli eventuali danni causati al collega a terra.