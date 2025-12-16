Nel mondo dello spettacolo, dove l’arte e l’adrenalina si fondono, la sicurezza è un aspetto fondamentale che spesso passa in secondo piano. Un incidente avvenuto San Francisco ha evidenziato quanto sia sottile la linea tra la magia del palco e il rischio concreto, ricordandoci che dietro ogni grande performance c’è un lavoro di preparazione e sicurezza che non può essere trascurato.

Magia sospesa tra luci e applausi: drammatico incidente durante lo show

La musica riempie la sala e i riflettori calano, mentre il pubblico trattiene il respiro per il gran finale. Costumi sgargianti e voci potenti creano magia, ma in un attimo l’incanto si spezza: durante il celebre volo ispirato a Defying Gravity, le funi e il meccanismo rotante cedono, facendo precipitare a terra le due drag queen sotto gli occhi attoniti degli spettatori.

“Sono precipitate davanti al pubblico”. Drammatico incidente durante lo show, le conseguenze

Il teatro protagonista di questa vicenda è un locale di San Francisco, teatro di una serata ispirata al musical Wicked. Durante lo spettacolo drag, due performer erano chiamate a chiudere il primo atto con una sequenza aerea sulle note di Defying Gravity, sospese a funi collegate a un sistema rotante. All’improvviso, il meccanismo ha ceduto e le due artiste sono precipitate tra lo stupore e il panico del pubblico.

Nonostante lo shock e le contusioni, senza fratture gravi, le drag queen hanno reagito con straordinaria lucidità: hanno rassicurato gli spettatori e completato l’esibizione.