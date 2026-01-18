Incidente Fatale ad Altamura: Antonio e Cecilia Bigi tra le Vittime

Un tragico incidente stradale ad Altamura ha causato la morte di due giovani fratelli, lasciando la comunità in un profondo stato di lutto e riflessione.

Nella mattinata del 18 gennaio 2026, una tragedia ha colpito la comunità di Altamura, in provincia di Bari, quando un incidente stradale ha portato alla morte di due giovani fratelli, Antonio e Cecilia Bigi. L’evento è avvenuto sulla provinciale 41, una strada frequentemente percorsa dai residenti. La perdita di due giovani vite ha profondamente scosso gli abitanti della zona, che si uniscono nel cordoglio per la famiglia Bigi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Antonio Bigi, di 21 anni, e sua sorella Cecilia, di 24 anni, stavano viaggiando a bordo di un SUV insieme ad altri tre amici. L’auto era guidata da un amico della coppia, il quale ha perso il controllo del veicolo mentre si trovava sulla strada provinciale. Questo ha causato una violenta uscita di strada, con l’auto che ha impattato contro un muretto.

Le conseguenze immediatamente successive

Antonio è deceduto sul colpo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Cecilia, invece, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Policlinico di Bari, dove, dopo ore di lotta, è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Questo ha portato a un bilancio tragico di due morti in un solo colpo, lasciando la comunità in uno stato di shock.

Le vittime e gli altri coinvolti

Oltre ai due fratelli, altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Due di loro sono attualmente ricoverati nell’Ospedale della Murgia, mentre un terzo giovane, di 24 anni, si trova in condizioni critiche presso il Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le età dei coinvolti variano tra i 21 e i 25 anni, evidenziando come questi eventi colpiscano soprattutto i giovani.

Indagini in corso

I carabinieri stanno conducendo un’indagine approfondita sull’incidente per determinarne le cause esatte. La comunità è in attesa di risposte, mentre il dolore per la perdita di Antonio e Cecilia si fa sempre più profondo. Questo evento mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di una maggiore attenzione alla guida, soprattutto quando si è in compagnia di amici.

La storia di Antonio e Cecilia Bigi rappresenta una realtà tragica che può colpire chiunque. La loro scomparsa ha generato un lutto non solo per la famiglia, ma anche per l’intera comunità di Altamura, che si stringe attorno ai genitori e agli amici delle vittime, mentre si cerca di affrontare un dolore così inaspettato e devastante.