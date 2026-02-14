Incidente nella notte sull’A1, coinvolte tre auto e un tir. Sono quattro le persone rimaste ferite. Ecco cosa è successo.

Incidente nella notte sull’A1: coinvolte tre auto e un tir

Intorno alle ore 23.00 di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A1, nel territorio comunale di Lodi Vecchio.

Coinvolte nel sinistro ben tre auto e un tir. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Lungo la carreggiata sud le tre auto erano distrutte dall’impatto e rivolte verso tre direzioni distinte. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per oltre un’ora.

Incidente nella notte sull’A1: quattro perone ferite

Sul luogo dell‘incidente, nel territorio comunale di Lodi Vecchio, sull’A1, sono giunti subito i soccorsi e i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza della zona. Nonostante le auto sono uscite distrutte dall’impatto, fortunatamente non ci sono state vittime ma solo quattro feriti, nessuno in maniera grave. Si tratta di una 43enne, un 33enne, un 49enne e un 67enne. I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Matteo di Pavia e alla Clinica Humanitas di Rozzano. Come detto la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della autorità competenti.