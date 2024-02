Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, omenica 25 febbraio, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza, in Calabria. Due automobili si sono scontrate frontalmente e il bollettino è dei più drammatici: due morti e due feriti gravissimi.

Incidente sulla strada statale: morti due ballerini

Si chiamavano Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33 anni, i due ballerini molto noti nella città di Crotone che nella giornata di ieri hanno perso la vita dopo l’incidente d’auto avvenuto porprio mentre tornavano da una gara di latino-americano. I due si trovavano a bordo della loro Fiat Grande punto, che si è scontrata frontalmente contro una Wolksvagen Golf: lo schianto è stato violentissimo e la coppia di ballerini non ha avuto scampo.

Incidente sulla strada statale: ferite mamma e figlia

Sull’altra automobile, invece, viaggiavano una mamma e una figlia di Rocca di Neto. Le due donne sono state soccorse dai medici del 118 e dai vigili del fuoco arrivati sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti. Le loro condizioni di salute sono gravissime: entrambe sono state ricoverate in codice rosso. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare tutti i rilievi necessari.