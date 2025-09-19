Un incidente drammatico ha sconvolto Glattbrugg nella serata di ieri: un’auto ha travolto un gruppo di pedoni, provocando morti e feriti. Tra urla e panico, i soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare aiuto alle vittime, mentre la comunità rimane sotto choc di fronte a questa tragedia improvvisa.

Tragico incidente a Glattbrugg: arresto e indagini

Il conducente, uno svizzero di 19 anni, è stato arrestato sul luogo dell’incidente. Con lui viaggiavano altri quattro giovani, tra i 17 e i 20 anni, che sono stati interrogati dalla polizia. Contro il 19enne è stato avviato un procedimento penale per eccesso di velocità, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire tutti i dettagli della dinamica dell’episodio.

Tragico incidente a Glattbrugg: 19enne travolge gruppo di pedoni, morti e feriti

Ieri sera, poco dopo le 20.00, un grave incidente ha sconvolto Glattbrugg, frazione del comune di Opfikon, nel canton Zurigo. Un’automobile, guidata da un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo finendo sul marciapiede e travolgendo un gruppo di pedoni.

L’impatto è stato violentissimo: un uomo di 29 anni e una donna di 70 hanno perso la vita sul colpo a causa delle ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia cantonale di Zurigo, il giovane guidava a velocità eccessiva al momento dell’incidente. Gli altri tre pedoni presenti sul marciapiede sarebbero rimasti illesi, nonostante la gravità dell’impatto.