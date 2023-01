Incidente in Cina, suv travolge passanti: 5 morti e 13 feriti

Pirata sulle strade della città cinese di Guangzhou investe pedoni sulle strisce pedonali e lancia in aria banconote da un'auto di lusso: 5 i morti

Pirata sulle strade cinesi.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 gennaio 2023 a Guangzhou, città di 19 milioni di abitanti del sud della Cina, un 22enne alla guida di un suv nero si è schiantato contro dei pedoni, uccidendone 5 e ferendone altri 13. Dopo aver provato a fuggire dalla polizia, è stato arrestato nella giornata di ieri.

Lanciava contanti fuori dall’auto

Pubblicato dal New York Times, il video del giovane che, dopo aver causato l’incidente, è sceso dall’auto di lusso lanciando soldi in aria senza un apparente motivo è diventato virale sul web.

Stando a quanto riporta il Global Times, il 22enne avrebbe attraversato ad altissima velocità una serie di incroci con un massiccio traffico pedonale, prima di schiantarsi sulle vittime suddette nell’intersezione tra Tianhe Road e Tiyu East Road, nel quartiere di Tianhe.

Il pirata aveva provato a fuggire

Il tentativo di fuga è stato vano: il giovane si trova ora in stato di fermo e dovrà rispondere delle accuse che gli sono addossate.

Non si esclude che nel frattempo si stia procedendo con i test di rito per la verifica dell’eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue del 22enne. Non sono noti al momento ulteriori dettagli sull’accaduto.