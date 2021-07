Incidente in India: dei massi travolgono un veicolo con a bordo dei turisti. Si contano 9 morti

Una frana ha causato il crollo di un ponte che ha causato il tragico incidente in India. Il bilancio attuale è di 9 morti.

Una tragedia è avvenuta poche ore fa in India: dei massi hanno travolto un veicolo, probabilmente un’auto, su cui viaggiavano dei turisti. Il bilancio è attualmente tragico, si contano già 9 morti, ci sono anche 3 feriti.

Incidente in India: dei massi travolgono un veicolo con a bordo dei turisti. Il luogo della tragedia

È accaduto ad Himachal Pradesh, uno Stato situato nella zona dell’India settentrionale. I turisti deceduti tragicamente nell’incidente erano quasi tutti di New Dehli ed erano diretti al popolare villaggio turistico di Chitkul, una meta molto popolare tra coloro che professano l’induismo.

Incidente in India: dei massi travolgono un veicolo con a bordo dei turisti. La dinamica dell’incidente

A causare la morte dei 9 passeggeri è stato il crollo di un ponte, distrutto dalla caduta di alcuni massi.

A testimonianza di questo terribile incidente vi è anche un video postato su twitter. Non si sa ancora con precisione cosa abbia causato la terribile frana, ma molto probabilmente il tutto è da attribuire alle forti piogge in quasi tutta l’India settentrionale ed occidentale che hanno causato oltre alle frane anche numerose inondazioni. Nella zona dell’incidente erano comunque presenti cartelli che indicavano pericolo di frane. L’India si trova nel pieno della stagione dei monsoni, che dura mediamente da giugno a settembre a causa delle quali si contano già parecchi morti in tutto lo Stato.

Da inizio giugno, infatti, sono già 136 le vittime a causa delle forti piogge che hanno distrutto numerosi villaggi.

Incidente in India: dei massi travolgono un veicolo con a bordo dei turisti. La risposta delle istituzioni

Immediata è stata la risposta del Primo Ministro indiano Narendra Modi che si è unito al dolore delle famiglie delle vittime esprimendo loro il proprio cordoglio. È stato disposto dal governo indiano un fondo d’emergenza per tutti coloro che sono stati colpiti da questi fatali eventi atmosferici.

Anche il Ministro a Capo dello Stato dell’Himachal Pradesh, Jairam Thakur, si è unito al cordoglio del Primo Ministro definendo l’episodio come straziante e si è subito mobilitato per attivare un’operazione d’emergenza per fornire assistenza alle vittime e garantire tutti i soccorsi necessari ai restanti feriti coinvolti nel grave incidente.