Germania, nuova frana in Vestfalia vicino a Colonia: ci sono vittime e dispersi

Una nuova frana in Germania, più precisamente in Vestfalia, vicino a Colonia, ha portato a diverse vittime e tanti dispersi. La situazione maltempo che ha colpito il Paese sta diventando sempre più allarmante.

Nuova frana in Germania: morti e dispersi

Il maltempo si è abbattuto sulla Germania, che nei giorni scorsi è stata teatro di incredibili alluvioni, che hanno portato al crollo di alcune abitazioni. Dopo quella di ieri, 15 luglio, c’è stata una nuova frana in Vestfalia, vicino a Colonia, davvero devastante. La frana ha portato con sé alcune case e alcune auto, provocando la morte di un numero ancora non dichiarato di persone a Erftsatadt-Blessem. Non si conosce ancora il numero delle vittime, ma l’allarme è sempre più alto in Vestfalia.

A riportare la notizia la Dpa, che ha citato un portavoce di Colonia, che ha spiegato che “ci sono delle vittime“.

Nuova frana in Germania: le parole del ministro dell’Interno

“Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico” sono state le parole del ministro dell’Interno, Horst Seehofer, che ha parlato allo Spiegel. “Un’alluvione con così tante vittime e dispersi io non l’ho mai vissuta prima” ha aggiunto il ministro, che ha promesso di portare aiuti nelle aree più colpite.

Ha sollecitato, inoltre, un maggiore impulso alle politiche ambientali. Bisogna agire in fretta, perché le conseguenze del maltempo in Germania stanno diventando sempre più devastanti e tragiche. Dopo la frana avvenuta nella giornata di ieri, che ha avuto sia vittime che dispersi, ce ne è stata un’altra oggi.

Nuova frana in Germania: le vittime dell’alluvione

Mentre il ministro dell’Interno ha spiegato che sicuramente questa catastrofe è dovuta al cambiamento climatico, la Germania continua a tremare a causa del maltempo.

Il numero delle vittime di questa terribile alluvione è purtroppo salito a 93. Un numero davvero molto alto, una vera e propria tragedia. Ci sono state più di 50 vittime nella Renania-Palatinato, come ha riportato la presidente Malu Dreyer, e 43 vititme nel Nordreno-Vestfalia. Il bollettino ufficiale è stato appena aggiornato, contando anche le vittime di questa nuova frana che ha colpito la Germania. Un bilancio davvero terribile, conseguente alle tragiche alluvioni avvenute in questi giorni in diverse zone della Germania. L’allarme è ancora molto alto nel Paese.