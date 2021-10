Incidente in mongolfiera a Israele, giovane precipita su auto in corsa: morto sul colpo

Un giovane di 20 anni è rimasto coinvolto in un incidente in mongolfiera a Israele. Da chiarire le cause di quanto accaduto.

Grave incidente per un ragazzo caduto da una mongolfiera ad Israele. Il lavoratore sarebbe caduto su un’autovettura senza alcuna possibilità di salvarsi: fatale il colpo. La notizia è stata riportata dal quotidiano Ynet ed è accaduta martedì 19 ottobre 2021.

Incidente in Israele, uomo caduto da una mongolfiera

La vittima sarebbe un giovane 20enne caduto dopo il decollo della mongolfiera: il ragazzo faceva parte dell’equipaggio di terra. Sarebbe rimasto aggrappato al cesto, poi la caduta. Il giovane avrebbe fatto un volo di decine di metri.

Incidente in Israele, uomo caduto da una mongolfiera: cosa è accaduto

Le persone a bordo dell’autovettura non sarebbero rimaste ferito dopo l’incidente accaduto in Israele. Sul posto il personale di polizia che ha avviato un’inchiesta per fare luce sul caso.

Nel frattempo un agente di polizia ha parlato con la stampa locale per spiegare quanto accaduto. “La vittima è un membro dell’equipaggio che si doveva trovare a terra e non in aria. Non sappiamo per quale motivo si sia trovato appeso al pallone aerostatico“, ha commentato Slava Bonchuk.

Incidente in Israele, uomo caduto da una mongolfiera: altri detttagli

Ovviamente l’equipaggio è sotto shock per quanto accaduto al collega. Sul posto erano presenti altre persone che hanno assistito inermi alla tragedia: indagini in corso da parte delle autorità.

Ecco nel frattempo le immagini dal luogo dell’incidente.